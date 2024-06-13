CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Haziran ile biten haftada 242 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 13 Haziran 2024 15:53

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 13 bin kişi artarak 242 bine yükseldi.

Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi kaydeden işsizlik maaşı başvurularına ilişkin piyasa beklentisi, başvuru sayısının 225 bin olacağı yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına dair önceki haftanın verisi 229 bin olmuştu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 4 bin 750 artışla 227 bine çıktı.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı da 1 Haziran ile biten haftada 30 bin kişi artarak 1 milyon 820 bine yükseldi.

İlginizi Çekebilir
Gundlach: Resesyon görmeyi bekliyorum Gundlach: Resesyon görmeyi bekliyorum 13 Haziran 2024 09:27
Los Angeles limanında elleçlenen konteyner miktarı azaldı Los Angeles limanında elleçlenen konteyner miktarı azaldı 13 Haziran 2024 09:19
ANZ petrol fiyatları için rakam verdi ANZ petrol fiyatları için rakam verdi 13 Haziran 2024 09:14
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 13 Haziran 2024 13:35
Çin’den AB beklentisi Çin'den AB beklentisi 13 Haziran 2024 08:57
Çin döviz piyasasında istikrara vurgu yaptı Çin döviz piyasasında istikrara vurgu yaptı 13 Haziran 2024 08:49
Japon yatırımcılar ellerindeki yabancı tahvilleri azalttılar Japon yatırımcılar ellerindeki yabancı tahvilleri azalttılar 13 Haziran 2024 08:43
Fed’in faiz indirimini ötelemesi petrol fiyatlarını geriletti Fed'in faiz indirimini ötelemesi petrol fiyatlarını geriletti 13 Haziran 2024 08:39
Küresel piyasalar Fed sonrası karışık seyrediyor Küresel piyasalar Fed sonrası karışık seyrediyor 13 Haziran 2024 09:03
ABD enflasyonu beklentilerin altında arttı ABD enflasyonu beklentilerin altında arttı 12 Haziran 2024 15:34
Almanya’da yıllık enflasyon yüzde 2,4’e yükseldi Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 2,4’e yükseldi 12 Haziran 2024 14:06
ASELSAN’a TUSAŞ’tan 48,8 milyon dolarlık sipariş ASELSAN'a TUSAŞ'tan 48,8 milyon dolarlık sipariş 12 Haziran 2024 12:49
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.022,01
%2,2014
BORSA
1.001,25
%0,1246
DOLAR
997,98
%-0,2017
EURO
991,02
%-0,8977
ALTIN
1.003,70
%0,3704
BORSA
1.110,57
%11,0574
DOLAR
1.105,68
%10,5683
EURO
1.233,39
%23,3391
ALTIN
1.016,71
%1,6707
BORSA
1.121,42
%12,1424
DOLAR
1.133,55
%13,3552
EURO
1.306,54
%30,6538
ALTIN
1.858,89
%85,889
BORSA
1.718,26
%71,8257
DOLAR
1.751,64
%75,1644
EURO
2.207,36
%120,7356
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler