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Japonya'da market satışlarında artış sürüyor

Japonya'da 7/24 ve yaygın şekilde hizmet veren market sayılarında düşüşe rağmen, market satışları üst üste 5 aydır artıyor.

Oluşturma Tarihi 20 Mayıs 2024 09:11

Son Güncelleme Tarihi 20 Mayıs 2024 09:11

Japonya'da genellikle 7/24 ve yaygın şekilde hizmet veren market sayılarında düşüşe rağmen, satışlarda yıllık bazda üst üste beşinci ayda da artış yaşandı.

Japonya Franchise Derneği (JFA) tarafından açıklanan verilere göre, karşılaştırılabilir market satışları (vergi hariç) Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artışla 917,5 milyar yen oldu.

MARKET SAYISI AZALDI

Toplam market satışları yıllık yüzde 0,2 artışla 953,9 milyar yen olarak gerçekleşti. Market sayısı yıllık yüzde 0,2 düşüşle 55 bin 647'ye indi.

Marketleri ziyaret edenlerin sayısı yüzde 0,9 artışla 1 milyon 280 bin 149 kişi olarak gerçekleşti.

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