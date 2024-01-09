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Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi

Asya borsaları alış ağırlıklı seyir izlerken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.

Oluşturma Tarihi 09 Ocak 2024 10:02

Son Güncelleme Tarihi 09 Ocak 2024 10:02

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem para politikası adımlarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesine karşın ABD borsalarında teknoloji sektörü öncülüğünde izlenen pozitif seyrin Asya pay piyasalarına da taşındığını söyledi.

Çin Merkez Bankası (PBoC) yetkililerinden birinin, bankanın rezervlerini kullanarak yeni bir parasal gevşeme ihtimalini ima etmesi de bölge piyasalarında risk iştahını destekledi.

Öte yandan, Japonya'da açıklanan verilere göre, kasımda yüzde 2,7 olan yıllık Tokyo enflasyonu, aralıkta yüzde 2,4'e yavaşladı. Ülkede hane halkı harcamaları da kasımda aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 2,9 azalış kaydetti.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 azalışla 2.560 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artışla 2.894 puan oldu.

Japonya'da Nikkei yüzde 1,2 değer kazancıyla günü 33.760 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 düşüşle 144 seviyesinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 primle 71.980 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,4 artışla 16.280 puanda seyrediyor.

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