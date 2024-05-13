Çip üretimi için küresel mücadele yoğunlaştı

Bloomberg News'un haberine göre, ABD ve Avrupa Birliği'nin başını çektiği süper güçler yeni nesil yarı iletkenlerin geliştirilmesi için yaklaşık 81 milyar dolar harcayarak çip üstünlüğü için Çin ile küresel bir hesaplaşmaya girişti.

Bu, Intel Corp. ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. gibi şirketlerin daha güçlü mikroişlemciler üretmesi için dünya çapında hükümetler tarafından ayrılan 380 milyar dolara yakın kaynağın ilk dalgası. Bu artış, Washington liderliğindeki Pekin ile en son teknoloji konusundaki rekabeti, küresel ekonominin geleceğini şekillendirecek kritik bir dönüm noktasına taşıdı.

RAND Corp'un kıdemli Çin ve stratejik teknoloji danışmanı Jimmy Goodrich, "Çin ile teknoloji rekabeti açısından, özellikle de yarı iletkenler konusunda Rubicon'u geçtiğimize şüphe yok. Her iki taraf da bunu temelde en önemli stratejik ulusal hedeflerinden biri haline getirdi" dedi.

ABD'DE YATIRIM PLANLARI KRİTİK BİR NOKTAYA ULAŞTI

ABD'de yatırım planları kritik bir noktaya ulaştı ve yetkililer geçtiğimiz ay Amerika'nın en büyük bilgisayar bellek çipi üreticisi Micron Technology Inc. için 6.1 milyar dolarlık hibeyi açıkladı. Bu, Intel, TSMC ve Samsung Electronics Co. gibi şirketlere verilen 33 milyar dolara yaklaşan taahhütleri tamamlayan, ABD'deki gelişmiş bir çip üretim tesisi için milyarlarca dolarlık son hibe oldu.

Başkan Joe Biden, 2022 Çipler ve Bilim Yasası'nı imzalayarak bu finansman musluğunu açtı ve çip üreticileri için toplam 39 milyar dolar hibe, 75 milyar dolar değerinde kredi ve garantiler ile %25'e varan vergi kredileri vaat etti. Bu, özellikle öncü çipler olmak üzere yerli yarı iletken üretimini canlandırmak ve Kasım ayında yeniden seçilmeyi hak ettiğine seçmenleri ikna etmeye yardımcı olacak yeni fabrika istihdamı sağlamak için yaptığı yüksek riskli teklifin kalbidir.

AB YEREL ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTTIRMAK İÇİN PLANINI OLUŞTURDU

Harcama çılgınlığı aynı şekilde ABD ile Avrupa ve Asya'daki müttefikleri arasındaki rekabeti de körüklüyor ve hepsi de yapay zeka ve kuantum bilişim alanındaki gelişmelere güç veren cihazlara yönelik artan talebin bir parçasının peşinde koşuyor.

Atlantik ötesinde, Avrupa Birliği yerel üretim kapasitesini arttırmak için 46.3 milyar dolarlık kendi planını oluşturdu. Avrupa Komisyonu, sektördeki kamu ve özel yatırımların, çoğunlukla büyük üretim tesislerine destek olmak üzere toplam 108 milyar dolardan fazla olacağını tahmin ediyor. Avrupa'nın en büyük iki projesi Almanya'da: Magdeburg'da planlanan yaklaşık 36 milyar dolar uzmanlar bloğun yatırımlarının 2030 yılına kadar dünyadaki yarı iletkenlerin %20'sini üretme hedefine ulaşmak için yeterli olmayacağı konusunda uyarıyor.