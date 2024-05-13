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Irak petrol üretim kesintisini kabul etmeyecek

Irak, OPEC+'nın petrol üretimini daha fazla kısmasını kabul etmeyecek.

Oluşturma Tarihi 13 Mayıs 2024 09:20

Son Güncelleme Tarihi 13 Mayıs 2024 09:20

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdul Ghani bir sonraki OPEC+ toplantısında daha fazla petrol üretim kesintisini kabul etmeyeceğini söyledi.

Petrol Bakanı Abdul Ghani gazetecilerin soruları üzerine şunları söyledi: "Hayır, Irak'ın yeterince kesinti yaptığını ve başka bir kesintiyi kabul etmeyeceğini düşünüyorum."

Bakan Aldul Ghani'nin kesintinin uzatılmasından mı yoksa daha derin bir kesintiden mi bahsettiği netleşmedi,

MEVCUT KESİNTİLERİ İKİNCİ YARIYA UZATMALARI BEKLENİYOR

OPEC+ enerji ve petrol bakanları 1 Haziran'da Viyana'da bir araya gelecekler. Toplantıda mevcut kesintileri ikinci yarıya uzatmaları bekleniyor.

Irak Petrol Bakan Yardımcısı Basim Mohammed Khudair de yaptığı açıklamada Bağdat'ın "OPEC ve müttefikleri tarafından belirlenen son tarih içerisinde gönüllü azaltım kararına bağlı olduğunu" söyledi.

Ülkenin bu ay şimdiye kadar günde 3.4 milyon varil ihraç ettiğini söyledi. Bu rakam, Mart ayında üretimi anlaşılan seviyeye getirme çabalarının bir parçası olarak ihracatı azaltacağını söylediği 3.3 milyonun biraz üzerinde.

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