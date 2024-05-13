Çin tahvil satışına 17 Mayıs'ta başlayacak

Çin'in 1 trilyon yuan tutarında uzun vadeli devlet tahvili satma planlarının ayrıntıları belli oldu.

Çin Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Çin bu hafta uzun vadeli tahvil ihracı yoluyla fon toplamaya başlamayı planlıyor ve bir trilyon yuanlık tahvillerin büyük kısmı 30 yılın üzerinde vadeye sahip olacak.

100 MİLYAR DEĞERİNDE 50 YILLIK TAHVİL İHRAÇ EDİLECEK

Açıklamaya göre, 17 Mayıs'tan itibaren başlayacak ve Kasım ayına kadar devam edecek satışlarla 300 milyar yuan değerinde 20 yıllık, 600 milyar yuan değerinde 30 yıllık ve 100 milyar değerinde 50 yıllık tahvil ihraç edilecek.