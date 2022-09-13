ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinin son 40 yılın zirvesinden dönüş sinyali vereceğine ilişkin beklentilerle küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, açıklanacak veri sonrası son dönemde artan risk iştahının kalıcılığının sorgulanacağını belirtirken, enflasyonist baskıların hafiflediğine dair alınacak bir sinyalin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha fazla agresif faiz artırımına gitmesi için üzerindeki baskıyı azaltacağını kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek haftaki toplantısında yüzde 88 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı tahmin ediliyor.

ASYA GENELİNDE RİSK İŞTAHI SINIRLI KALIYOR

Asya genelinde ise risk iştahının sınırlı kalması dikkati çekerken, bu gelişmede Çin'de alınmaya devam eden salgın tedbirlerinin ekonomik aktiviteye yansımaları ile ABD'nin Çin'in yarı iletken çip ihracatı konusunda yeni önlemler alacağına dair haber akışı etkili oldu.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,05 artarak 3.264 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,7 yükselerek 2.450 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,7 değer kazanarak 7.010 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artışla 28.615 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 altında 142,3'ten işlem görüyor.

Bölge borsalarından negatif ayrışan Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 gerileyerek 19.304 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 primle 60.571 puanda seyrediyor.