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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık seyir izlendi.

Oluşturma Tarihi 24 Ocak 2024 09:58

Son Güncelleme Tarihi 24 Ocak 2024 09:58

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik senaryoların güç kazanmasının risk iştahını beslediğini, ancak Asya'da hafta başından bu yana devam eden seyrin bugün tersine döndüğünü ifade etti.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Ueda Kazuo'nun açıklamaları bölge piyasalarında oynaklığı artırdı.

Ueda, dün enflasyon hedefine ulaşma konusunda önemli yol katettiklerini belirtirken, piyasalarda söz konusu açıklamalar "şahin" tutum olarak algılandı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un martta yüzde 31, nisanda ise yüzde 75 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Ueda'nın açıklamalarının ardından Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 10 baz puan artarak yüzde 0,72 seviyesine çıkarken, Nikkei 225 endeksi 35 yılın en yüksek seviyesinden artan satış baskısıyla düşüş eğilimini ikinci güne taşıdı.

Analistler, gelecek dönemde atılacak olası şahin adımların ülkede risk iştahını törpülediğini kaydederek, Japonya'da pay piyasalarının olumsuz haber akışına karşı gelecek dönemde daha duyarlı olabileceğini bildirdi.

Öte yandan, Çin tarafında hükümetin destek paketi açıklayacağı yönündeki beklentiler risk iştahını artırırken, Alibaba Grup Holding'in kurucusu Jack Ma'nın hisse geri alımı yapması da söz konusu eğilimi destekledi.

Bu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi 0,8 azalışla 36.226 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kaybıyla 147,9 seviyelerinde işlem görüyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 düşüşle 2.469 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 artışla 2.800 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 70.540 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,6 primle 15.600 puanda bulunuyor.

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