Asya borsaları karışık seyretti

Küresel piyasalar, açıklanan makroekonomik veriler ve şirket finansal sonuçlarından alınan sinyallerin ardından karışık bir seyir izliyor.

Japonya'da açıklanan enflasyon verileri Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gelecek dönem politikalarına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yüzde 1,6 artışla beklentilerin oldukça altında kalırken, analistler, enflasyondaki yavaşlamanın BoJ'un normalleşme adımlarını öteleyebileceğini ifade etti.

Öte yandan Hindistan'da bayram tatili nedeniyle piyasalarda bugün işlem gerçekleşmiyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 1,34 azalışla günü 35.751 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 147,8 seviyesinden işlem görüyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,33 artışla 2.478 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselişe 2.910 puan oldu.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,6 değer kaybıyla 15.950 puanda seyrediyor.