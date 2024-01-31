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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık seyir izlendi.

Oluşturma Tarihi 31 Ocak 2024 10:16

Son Güncelleme Tarihi 31 Ocak 2024 10:16

Analistler, küresel piyasaların ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklenenden daha uzun süre sabit tutabileceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesiyle karışık bir seyir izlediğini belirterek, bugün gözlerin Fed'in faiz kararı ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildiğini bildirdi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) bugün açıkladığı toplantı tutanaklarında ilk kez faiz artırımlarına yakında başlanabileceği sinyalini verdi.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre perakende satışlar aralıkta yüzde 2,1 artarak beklentilerin oldukça gerisinde kalırken, sanayi üretimi de yıllık yüzde 0,7 azalarak öngörüleri karşılayamadı.

Öte yandan, Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin ülkede imalat sanayinin hala daralmaya devam ettiğini göstermesi risk iştahını törpülerken, finansal sonuçlarını açıklayan Samsung Electronics'in üst üste dördüncü çeyrekte de karı azalmaya devam etti.

Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,2'ye, hizmet sektörü PMI ise 50,7'ye çıktı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi aylık yüzde 8,43 yükselişle 26 yılın en yüksek Ocak ayı performansını gösterirken, yüzde 0,88 artışla 36.065 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 primle 147,8 seviyelerinde bulunuyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,07 azalışla 2.497 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 değer kaybıyla 2.790 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 71.790 puana çıkarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,7 düşüşle 15.440 puana geriledi.

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