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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izledi.

Oluşturma Tarihi 05 Şubat 2024 09:58

Son Güncelleme Tarihi 05 Şubat 2024 09:58

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlayacağı tarihe ilişkin tahminlerin ötelenmesiyle haftaya karışık seyirle başladığını söyledi.

Çin'deki gelişmeler bölgede risk algısını beslemeye devam ediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi gün içinde yüzde 3,5'ten fazla değer kaybetmesine karşın kapanışa yakın söz konusu kayıpları büyük oranda telafi ederken, endeks 11 Şubat 2019'dan bu yana en düşük seviyesini test etti.

Analistler, söz konusu satış baskısının ülke pay piyasalarında bir süredir devam eden satıcılı seyrin kredili hesapları pozisyon kapamaya zorlaması nedeniyle gerçekleştiğini bildirdi.

Çin'de küçük çaplı şirketlerden oluşan CSI 1000 endeksi haftanın ilk gününde yüzde 9'a yakın düşüş kaydederken, Çinli yetkililerin hafta sonu yaptığı aşırı dalgalanmalara engel olunacağı yönündeki açıklamalar da satış baskısının derinleşmesini engelleyemedi.

Öte yandan, bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Çin'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) sırasıyla 52,7 ve 52,5 seviyesinde gerçekleşirken, Japonya'da hizmet sektörü ve bileşik PMI sırasıyla 51,5 ve 53,1'e çıktı.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,92 azalışla 2.591 puana düşerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artışla 2.730 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,54 değer kazancıyla günü 36.354 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışının hemen üzerinde 148,3 seviyelerinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 primle 72.210 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 15.580 puanda seyrediyor.

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