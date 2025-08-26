Asya borsaları negatif seyrediyor

CANLI BORSA
Asya borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'i hedef alan yeni tarife tehditleri sonrası negatif bir seyir izliyor.

Oluşturma Tarihi 26 Ağustos 2025 10:04

Trump'ın tarife açıklamaları bölge piyasalarında yakından takip ediliyor. Çin'in ABD'ye mıknatıs vermesi gerektiğini belirten Trump, aksi takdirde yüzde 200 gümrük vergisi veya buna benzer bir şey uygulamak zorunda kalacaklarını ifade etti.

Trump'ın Çin'in mıknatıs ihracatına yönelik eleştirileri ticaret savaşlarının canlanabileceği endişesini yeniden gündeme getirirken, Çin tarafından konuya ilişkin henüz bir yanıt gelmedi.

Öte yandan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u Oval Ofis'te ağırlayan Trump, Güney Kore ürünlerine uygulanan yüzde 15'lik gümrük tarifesi anlaşmasının değişmeden kalacağını vurguladı.

Analistler, bölge endekslerinde tarifelere yönelik bir süredir devam eden iyimserliklerin Trump'ın açıklamaları sonrası azaldığını belirterek, büyük oranda çözülen anlaşmazlıkların tekrar gündeme gelmesinin küresel ekonomi ve ticaret açısından riskler barındırabileceğini söyledi.

Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden aldığına yönelik haber akışı da piyasaların yönü üzerinde etkili olan bir diğer unsur oldu.

Bugün Asya tarafında açıklanan verilere göre Japonya'da temmuz ayına ilişkin hizmet enflasyonu yıllık bazda yüzde 2,9 seviyesinde gelerek, beklentilerin altında gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,95 düşüşle 3.179,36 puandan ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,10 azalışla 42.338,00 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 kayıpla 3.878 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüşle 25.708 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 azalışla 81.094 puanda bulunuyor.

