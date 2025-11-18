CANLI BORSA
Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsalarında, küresel ölçekte teknoloji şirketlerine yönelik yüksek değerleme endişelerinin bölge piyasalarına yansımasıyla negatif bir seyir öne çıkıyor.

Oluşturma Tarihi 18 Kasım 2025 09:54

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerine yönelik yüksek değerleme endişeleri sürerken ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine dair beklentilerin gücünü kaybetmesi risk iştahını sınırlıyor.

ABD'de ekim ayı istihdam raporunun işsizlik oranı verileri olmadan yayımlanacak olması makro görünümdeki belirsizliği artırırken yatırımcılar ABD'de yarın açıklanacak Nvidia bilançosu öncesi temkinli pozisyon alıyor.

Küresel piyasalardaki düşüşler Asya borsalarına da taşınırken bölge borsalarındaki sert kayıplara yapay zekayla bağlantılı çip ve yarı iletken hisseleri üzerindeki satış baskısı etkili oluyor. Güney Kore'de SK Hynix hissesi yüzde 5,61 ve Japonya'da Tokyo Electron hissesi yüzde 5,05 düşüşle kapandı.

Öte yandan Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin genişlemeci mali politikalarını nasıl finanse edeceği konusundaki endişeler nedeniyle tahvil piyasalarında meydana gelen satış baskısıyla Japonya'nın 30 yıllık tahvil faizi yüzde 3,32 seviyelerine yükseldi. Bu durum Japonya borsalarında düşüşlere neden oldu.

Çin ve Japonya arasında devam eden jeopolitik gerilim de Asya piyasalarında risk iştahını olumsuz etkileyen diğer bir unsur olarak öne çıkıyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,17 düşüşle 48.728,5 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 3,32 azalışla 3.953,62 puandan günü tamamladı. Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 3.931 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 kayıpla 25.828 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise bir önceki kapanışının yüzde 1 altında 84.879 puanda seyrediyor.

