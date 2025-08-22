CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsalarında Hindistan hariç pozitif seyir öne çıkarken, bölgede gözler Japonya'da açıklanan enflasyon verisi sonrası Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmaya çevrildi.

Oluşturma Tarihi 22 Ağustos 2025 10:13

Son Güncelleme Tarihi 22 Ağustos 2025 10:23

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ülkede çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) önceki aya göre yavaşlasa da tahminlerin üzerinde artarken, yıllık enflasyon BoJ'un yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam etti. Ülkede temmuz ayında ulusal TÜFE yıllık bazda yüzde 3,1 ile beklentilere paralel yükselirken, çekirdek TÜFE de yüzde 3,1 artarak tahminleri aştı.

Japonya'da enflasyon verilerinin tahminleri aşması, BoJ Başkanı Ueda'nın para politikası mesajlarını daha kritik hale getirdi. Ueda'nın Jackson Hole'da yapacağı açıklamalar yakından izlenecek.

Bunun yanı sıra ülke basınında yer alan haberlerde, Japonya Maliye Bakanlığının, 2026/2027 mali yılı bütçe talepleri için uzun vadeli devlet tahvillerinde varsayılan faiz oranını yüzde 2,6'ya yükseltmeye hazırlandığı ifade edildi.

Çin tarafında ise Çin hükümetinin güvenlik endişeleri nedeniyle yerel teknoloji şirketlerine H20 çip alımlarını durdurma talimatı verdiği ve bunu takiben Nvidia'nın Amkor, Samsung ve Foxconn'a üretimi askıya almaya yönelik çağrısına dair haber akışı yakından izleniyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,02 artışla 42.617,50 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,86 yükselişle 3.168,73 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 kazançla 3.819 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 primle 25.216 puanda bulunuyor.

Hindistan'da ise Sensex endeksi yüzde 0,5 düşüşle 81.571 puandan işlem görüyor.

İlginizi Çekebilir
Piyasalarda gözler Powell’ın Jackson Hole konuşmasında Piyasalarda gözler Powell'ın Jackson Hole konuşmasında 21 Ağustos 2025 11:14
Altının gramı 4 bin 390 liradan işlem görüyor Altının gramı 4 bin 390 liradan işlem görüyor 21 Ağustos 2025 10:28
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 21 Ağustos 2025 10:14
Borsa güne artışla başladı Borsa güne artışla başladı 21 Ağustos 2025 10:01
Brent petrolde yükseliş sürüyor Brent petrolde yükseliş sürüyor 21 Ağustos 2025 09:58
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook’dan istifa çağrılarına yanıt Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'dan istifa çağrılarına yanıt 21 Ağustos 2025 09:35
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 21 Ağustos 2025 09:32
Küresel piyasalar Jackson Hole’e odaklandı Küresel piyasalar Jackson Hole'e odaklandı 21 Ağustos 2025 09:20
Almanya’nın vergi gelirlerinde büyüme yavaşladı Almanya'nın vergi gelirlerinde büyüme yavaşladı 21 Ağustos 2025 09:12
ABD’de konut satışları yükseldi ABD'de konut satışları yükseldi 21 Ağustos 2025 09:10
Japonya’nın 20 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisi yükseldi Japonya'nın 20 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisi yükseldi 21 Ağustos 2025 09:08
ABD’nin ticari ham petrol stokları azaldı ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı 21 Ağustos 2025 08:44
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler