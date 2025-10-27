Asya borsaları yeni haftaya rekorlarla başladı

CANLI BORSA
Asya borsaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin azalması ve Asya ülkeleriyle yeni ticari anlaşmaların yapılacağı beklentisiyle pozitif seyrederken Japonya ve Güney Kore borsalarında rekor seviyeler görüldü.

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasının ardından pozitif bir seyir izliyor. Bu hafta ABD ve Çin arasında gerçekleşecek görüşme ile ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararı piyasaların yönü üzerinde etkili olacak.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşme Güney Kore'de perşembe günü yapılacak. Görüşmede iki taraf arasındaki ticari ilişkilerde ilerleme sağlanabileceğine dair öngörüler küresel piyasalarda risk iştahını destekliyor.

Trump, yarın sabah Japonya'nın yeni Başbakanı Takaiçi Sanae ile görüşecek. Trump, 29 Ekim'de Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile buluşacak. Analistler, Trump'ın bölgedeki ziyaretlerinin devletler arası ilişkiler için önemli olduğunu belirterek, görüşmelerden gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

JAPON ENDEKSLERİNDE "TAKAİÇİ" ETKİSİ

Japonya'da başbakan seçilen Takaiçi Sanae'nin ülkenin kırılgan toparlanmasını sürdürmek için genişlemeci politikalar uygulayacağına dair beklentiler Japonya borsasının rekor kırmasında etkili oluyor.

Japon yatırımcılar bu hafta açıklanacak Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararında politika metninde verilecek mesajlara odaklanırken bankanın politika faizinde değişikliğe gitmemesi bekleniyor.

Makroekonomik veri tarafına bakıldığında Çin'de eylül ayına ilişkin sanayi karları yüzde 21,6 ile yaklaşık 2 yılın en hızlı yükselişini kaydetti.

Bu gelişmelerle Japonya ve Güney Kore endeksleri rekor kırarken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,54 yükselişle 50.552 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,57 artışla 4.042,8 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 değer kazancıyla 3.993 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 primle 26.433 puandan işlem görüyor. Hindistan'da da Sensex endeksi önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 84.804 puanda seyrediyor.

