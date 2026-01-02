CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsaları yıla teknoloji rallisiyle başladı

Asya borsaları yıla teknoloji rallisiyle başladı

Asya borsalarında, yılın ilk işlem gününde pozitif bir seyir öne çıkarken, teknoloji hisselerindeki yükseliş dikkati çekiyor.

AA

Oluşturma Tarihi 02 Ocak 2026 10:06

Bölgede Japonya ve Çin'de yılbaşı tatili devam ederken, Güney Kore ve Hong Kong'da teknoloji hisselerinde yüzde 10'u aşan yükselişler izleniyor.

Güney Kore'de Kospi endeksindeki Hanmi Semiconductor'ın hisseleri yüzde 13,1, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 6,7 ve SK Hynix'in hisseleri yüzde 4,2 artışla alıcı buluyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksinde işlem gören teknoloji ve yapay zeka şirketi Baidu'nun hisseleri yüzde 8,7, video oyunları odaklı teknoloji şirketi NetEase'in hisseleri yüzde 6,2, Çin'in en büyük yarı iletken üreticisi Uluslararası Yarı İletken İmalat Şirketi (SMIC) hisseleri yüzde 5 ve video oyunları tasarımcısı Tencent'in hisseleri yüzde 3,7 artışla işlem görüyor.

Şİ'DEN YENİ YILDA EKONOMİK BÜYÜME VE TEKNOLOJİK GELİŞİMİ VURGUSU

Öte yandan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, devlet medyası tarafından yayınlanan görüntülü yeni yıl mesajında, 2026-2030 yıllarını kapsayan 15. Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemine güçlü bir başlangıç yapma çağrısında bulundu.

2025'in 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın tamamlandığı sene olduğunu hatırlatan Şi, Çin'in planın hedeflerine ulaştığını ve modernleşme yolunda somut ilerlemeler kaydettiğini, gelecek 5 yılda da ekonomik büyümeyi ve teknolojik gelişimi sürdürmenin önemini vurguladı.

Şi, Çin'in inovasyon kapasitesi en hızlı gelişen ekonomilerden biri haline geldiğine dikkati çekerek, yapay zeka, çip üretimi, uzay ve havacılık ile askeri teknolojilerde ilerleme hedefleri olduğunu söyledi.

Çin Devlet Başkanı, ayrıca Çin ekonomisinin 2025'te yüzde 5 olarak belirlenen büyüme hedefini yakalayacağını, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) 140 trilyon yuana (yaklaşık 20 trilyon dolar) ulaşacağını öngördüklerini kaydetti.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,3 yükselişle 4.312 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,7 artışla 26.320 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,5 primle 85.590 puanda işlem görüyor.

İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 31 Aralık 2025 09:36
Piyasalar yılı karışık seyirle geride bırakıyor Piyasalar yılı karışık seyirle geride bırakıyor 31 Aralık 2025 09:33
Çin’de imalat faaliyetleri büyüdü Çin'de imalat faaliyetleri büyüdü 31 Aralık 2025 08:54
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 30 Aralık 2025 16:41
Rusya’dan Avrupa’ya doğal gaz ihracatı 1970’den bu yana en düşük seviyede! Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz ihracatı 1970'den bu yana en düşük seviyede! 30 Aralık 2025 14:21
Deutsche Bank: ABD ekonomisi 2026’da toparlanacak Deutsche Bank: ABD ekonomisi 2026’da toparlanacak 30 Aralık 2025 13:33
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 30 Aralık 2025 13:27
Çin, çip üreticilerine yerli ekipman kullanımı şartı getirdi Çin, çip üreticilerine yerli ekipman kullanımı şartı getirdi 30 Aralık 2025 13:12
Küresel ticaret 2025’te Trump’ın tarifeleriyle sarsıldı Küresel ticaret 2025'te Trump'ın tarifeleriyle sarsıldı 30 Aralık 2025 11:17
Yuan son 2 yılın en üst seviyesinde! Yuan son 2 yılın en üst seviyesinde! 30 Aralık 2025 10:08
Brent petrolün varili 61,34 dolar Brent petrolün varili 61,34 dolar 30 Aralık 2025 10:03
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 30 Aralık 2025 10:02
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.261,5200 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 11261,52 Yüksek 11261,52
Açılış
43,0263 Değişim 0,0957 Son veri saati:
Düşük 42,9437 Yüksek 43,0394
Açılış
50,5856 Değişim 0,3218 Son veri saati:
Düşük 50,4525 Yüksek 50,7743
Açılış
6.052,9170 Değişim 107,653 Son veri saati:
Düşük 5954,116 Yüksek 6061,769
Açılış
102,5517 Değişim 4,5305 Son veri saati:
Düşük 98,2198 Yüksek 102,7503
Açılış
BİST En Aktif Hisseler