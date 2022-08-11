Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) dünkü şahin açıklamalarına karşın pay piyasalarında ABD borsalarına paralel alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, teknoloji hisseleri söz konusu seyre öncülük eti.

Dün, Çin'de açıklanan enflasyon verisinin son iki yılın en yüksek seviyesine işaret etmesinin ardından PBoC'den yapılan duyuruda, enflasyonun bankanın yüzde 3 hedefine çok yakın olduğu belirtilerek, büyük parasal genişlemelerin artık olasılık dışı göründüğü ifade edildi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 artarak 3.282 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,73 artışla 2.524 puan oldu.

Japonya'da ise piyasalar tatil nedeniyle kapalı bulunurken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 altında 132,5 seviyesinden işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 yükselişle 20.037 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 kazançla 59.353 puanda seyrediyor.