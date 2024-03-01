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Asya borsaları yükseldi

Asya pay piyasalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir hakim oldu.

Oluşturma Tarihi 01 Mart 2024 09:52

Son Güncelleme Tarihi 01 Mart 2024 09:52

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yavaşlamanın devam ettiğine işaret eden verilerin ardından artan risk iştahının Asya'da da etkili olduğunu belirtti.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, "Henüz sürdürülebilir ve istikrarlı bir enflasyon hedefine ulaşılacağını öngörecek konumda değiliz." dedi.

Ueda'nın açıklamalarının ardından piyasalarda BoJ'un yakın zamanda negatif faiz politikasına son verebileceğine yönelik beklentiler ötelenirken, dolar/yen paritesi de yüzde 0,4 artışla 150,4 seviyesine çıktı.

Öte yandan, bölge genelinde açıklanan verilere göre, Japonya'da imalat sanayi PMI şubatta 47,2 ile beklentilere paralelinde gerçekleşirken, işsizlik oranı da yüzde 2,4 ile değişim göstermedi.

Çin'de şubatta imalat sanayi ve bileşik PMI sırasıyla 49,1 ve 50,9 ile tahminler doğrultusunda gelirken, hizmet sektörü PMI 51,4 ile beklentileri aştı. Caixin imalat sanayi PMI ise 50,9 ile öngörüleri geride bıraktı.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 1,9 artışla günü 39.910 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazancıyla 150,4 seviyelerinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,4 değer yükselişle 73.530 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 16.610 puanda seyrediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 primle 3.020 puan olurken, Güney Kore borsalarında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmedi.

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