Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününe satıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,05 azalarak 438,7 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,13 gerileyerek 13.668 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 azalışla 7.479 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,13 düşüşle 22.699 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,03 değer kaybıyla 8.270 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 gerilemeyle 6.520 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, dün yüzde 0,13'lük artışla 1,0196'den kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor.

Analistler, yarın ABD ve Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri öncesi, büyüme ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin artan belirsizliklerle pay piyasalarındaki temkinli seyrin devam ettiğini söyledi.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, Avrupa özelinde enerji krizine ilişkin gelişmelerin ve yükselen enflasyon karşısında merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının izleneceğini bildirdi.