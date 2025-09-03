Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor

CANLI BORSA
Avrupa borsalarında İspanya hariç pozitif bir seyir öne çıkarken gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Christine Lagarde'ın konuşmasına çevrildi.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 544,2 puandan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 23.546 puandan seyrederken İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 değer kazancıyla 9.121 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 primle 41.869 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 artışla 7.681 puanda bulunurken İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 14.701 puan seviyesinde seyrediyor.

Bölge piyasaları ECB Başkanı Lagarde'ın bugün Almanya'da düzenlenecek Avrupa Sistemik Risk Kurulu'nun 9. Yıllık Konferansı'nda yapacağı açıklamalara odaklandı.

Analistler, Lagarde'ın konuşmasında küresel ve bölgesel ekonomik gidişat ve gelecek dönemde atılacak adımlara ilişkin ipuçları aranacağını kaydederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda 11 Eylül'de ECB'nin politika faizini sabit tutmasının beklendiğini bildirdi.

Bölge genelinde bugün yoğun veri gündemi de takip edilecek. Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Avrupa genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Öte yandan Fransa tarafındaki siyasi gelişmeler yakından izlenirken ülkede meclisin en büyük siyasi partisi aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) liderleri, 8 Eylül'de yapılacak güven oyu yoklamasında hükümeti düşürmek için oy kullanmada kararlı olduklarını belirtti.

Fransa Maliye Bakanı Eric Lombard, Başbakan François Bayrou'nun gelecek hafta yapılacak güven oylamasında devrilmesi halinde hükümetin bütçe açığını azaltma planlarından taviz vermek zorunda kalacağını söyledi.

Bugün Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Avrupa genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin yanı sıra ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

