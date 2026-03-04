Avrupa borsaları jeopolitik endişelerle karışık seyrediyor

CANLI BORSA
Avrupa borsaları, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve enerji arzına ilişkin endişelerin devam etmesine karşın, açıklanacak makro ekonomik veriler öncesinde karışık bir seyir izliyor.

Oluşturma Tarihi 04 Mart 2026 12:19

Son Güncelleme Tarihi 04 Mart 2026 12:20

Avrupa pay piyasalarında saat 11.30 itibarıyla karışık bir seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 yüzde 0,3 artışla 606,5 puana yükselirken, FTSE 100 10.481 puanda yatay seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 yüzde 0,5 değer kazanarak 23.867 puana çıkarken, İtalya'da FTSE MIB 30 44.478 puanda yatay hareket ediyor. Fransa'da CAC 40 yüzde 0,2 artışla 8.117 puana yükselirken, İspanya'da IBEX 35 yüzde 0,7 düşüşle 16.946 puandan işlem görüyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI ENDİŞESİ RİSK İŞTAHINI ZAYIFLATTI

Küresel piyasalarda, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatılması sonrası enerji tedarikine ilişkin risklerin artması ve petrol fiyatlarında yükseliş beklentileri risk iştahını baskılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez'deki deniz ticaretinin ve özellikle enerji sevkiyatının finansal güvenliği için siyasi risk sigortası ve teminat sağlanması talimatı verdiğini açıkladı. Trump, gerekmesi halinde ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat edebileceğini duyurdu.

Analistler, enerji fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyon üzerinde yeniden yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini ve bunun para politikası görünümünü daha karmaşık hale getirebileceğini belirtiyor.

İSPANYA VE İNGİLTERE'YE SERT MESAJ

Trump, üslerini ABD'ye kullandırmayan İspanya'ya tepki göstererek bu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin kesilebileceği mesajını verdi. Avrupa ülkelerinin İran sürecinde ABD ve İsrail'e daha fazla destek vermesi gerektiğini ifade eden Trump, İspanya'nın yanı sıra İngiltere'yi de sert sözlerle eleştirdi.

Federal Reserve yetkililerinin Orta Doğu'daki gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkisinin henüz netleşmediğine işaret eden açıklamaları da piyasalarda temkinli duruşun sürmesine neden oldu.

ŞİRKET BİLANÇOLARI GÜNDEMDE

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra Avrupa'da şirket bilançoları da yatırımcıların odağında yer alıyor.

Alman ilaç üreticisi Bayer, 2026 yılı kazanç hedef aralığını piyasa beklentilerinin altında açıkladı. Şirket, devam eden yüksek maliyetli davalar ve finansal borç yükünün görünüm üzerinde baskı oluşturduğunu bildirdi. Özellikle ABD'de süren hukuki süreçlerin finansallar üzerindeki etkisinin sürdüğüne dikkat çekildi.

Alman otomotiv tedarikçisi Continental ise 2026 öngörülerini paylaşarak çekirdek lastik iş kolunda satış ve kârlılığın genel olarak yatay seyredeceğini duyurdu. Küresel otomotiv talebindeki dalgalı görünüm ve Avrupa'daki büyüme belirsizliklerinin sektörü baskıladığı belirtildi.

Öte yandan Alman spor giyim üreticisi Adidas, faaliyet kârının bu yıl yaklaşık 2,3 milyar avroya yükseleceğini öngördü. Şirket, ABD'nin uyguladığı tarifelerin finansallar üzerinde yaklaşık 400 milyon avroluk olumsuz etki yaratabileceğini, döviz kurlarındaki oynaklığın da operasyonel kârlılık üzerinde baskı oluşturabileceğini bildirdi.

Analistler, günün geri kalanında jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra Avro Bölgesi'nde üretici enflasyonu, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Fed'in Bej Kitap raporunun yakından takip edileceğini ifade etti.

