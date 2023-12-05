Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 kayıpla 465 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 16.428 seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 7.485 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 29.887 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 10.214 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 7.350 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0820'de seyrediyor.

Avrupa'da bugün bölge genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bölgede ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin güçlü kalmaya devam ettiğini anımsatarak, ekonomideki söz konusu durgunluğa karşın bölgede enflasyonun hala amaçlanan seviyenin oldukça üzerinde olduğunu ve bu durumun Avrupa Merkez Bankasının (ECB) politika alanını daralttığını ifade etti.

Küresel pay piyasalarında da ABD Merkez Bankasının (Fed), gelecek yıl beklendiği kadar güvercin olmayabileceğine ilişkin endişelerle karışık bir seyir izlendiğini ifade eden analistler, haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri öncesinde temkinli seyrin öne çıktığını aktardı.

Söz konusu verilerin ABD'de ekonomik gidişata ilişkin sinyal verebileceği ve para politikasının yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getiren analistler, bugün ayrıca ABD'de hizmet sektörü ve bileşik PMI ile JOLTS açık iş sayısı verilerinin de takip edileceğini bildirdi.