Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününde negatif seyrederken gözler bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon ve işsizlik verilerine çevrildi.

Oluşturma Tarihi 29 Ağustos 2025 10:53

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalışla 552,1 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 23.979 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 9.195 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 42.330 puanda bulunurken İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 gerilemeyle 14.992 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 7.725 puan seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD'nin büyüme verisinin ekonominin güçlü kaldığına işaret etmesi risk iştahını artırırken, ülkede bugün açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti. Avrupa tarafında ise yeni işlem gününde bölge endeksleri negatif ayrışıyor.

Avrupa'daki bankacılık hisselerindeki sektörel düşüş dikkati çekerken, Deutsche Bank hisseleri yüzde 0,7, BNP Paribas hisseleri yüzde 0,4 ve BBVA'nın hisseleri yüzde 0,2 düşüşle seyrediyor.

Bölgedeki siyasi gelişmeler de yakından takip edilirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ekonomik, ticari, finansal ve jeopolitik olarak daha güçlü bir Avrupa için Fransız-Alman ortaklığının "mükemmel şekilde uyumlu" olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki AB Delegasyonu binasına hasar veren hava saldırısının ardından Moskova'ya karşı "azami baskıyı" sürdüreceklerini söyledi.

Öte yandan, İngiltere'de Reform Partisi Lideri Nigel Farage'ın iktidara gelmesi halinde 600 bin sığınmacının gönderileceğini söylemesi ise önümüzdeki dönemde yaşanabilecek siyasi olayların göz önünde olabileceği sinyalini verdi.

Analistler, siyasi ve jeopolitik gelişmeler ile ekonomik gelişmelerin pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olduğunu belirterek, bugün Almanya enflasyon ve işsizlik verilerinin takip edileceğini söyledi.

