Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsalarında, ABD ve Çin'in ticaret gerilimine ilişkin endişelerin yanı sıra ABD'de bankacılık ve finans sektöründeki belirsizliklerin etkisiyle negatif bir seyir izleniyor.

Oluşturma Tarihi 17 Ekim 2025 11:03

Avrupa borsalarında saat 10.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,5 düşüşle 562 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2 düşüşle 23.786 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,6 azalışla 9.290 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2 değer kaybıyla 41.530 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 kayıpla 15.516 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 8.120 puan seviyesinde bulunuyor.

ABD'de hükümetin bütçe anlaşmazlıkları sebebiyle kapalı kalmaya devam etmesi, küresel piyasalarda belirsizliklerin sürmesine neden oluyor. Bu belirsizliklere ek olarak ülkenin bölgesel bankalarından Zions Bancorp ve Western Alliance'ın bazı kredilerde dolandırıcılıkla karşılaştıklarını açıklaması, bankaların kredi portföylerine ilişkin kaygıları artırdı.

Bankacılık ve finans sektörü hisseleri öncülüğündeki satıcılı seyir yatırımcıların risk algısını da etkiledi. Piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi, yaklaşık 6 ayın en yüksek seviyesi olan 25,31'e çıktı.

Söz konusu risk algısı yeni işlem gününde Avrupa piyasalarına da taşındı. Bölge genelinde bankacılık hisselerindeki satıcılı seyir dikkati çekiyor.

Alman Deutsche Bank'ın hisseleri yüzde 5,6, İngiliz Barclays'ın hisseleri yüzde 4,9, Standard Chartered'ın hisseleri yüzde 4,6, Fransız BNP Paribas'ın hisseleri yüzde 3,3, Hollandalı ING Groep'ın hisseleri yüzde 3, Fransız Societe Generale'nin hisseleri yüzde 3,8 düşüşle işlem görüyor.

Jeopolitik gelişmeler de bölgede yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirebilmek amacıyla iki ülke heyetlerinin gelecek hafta bir danışma toplantısı yapacağını ve kendisinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya geleceğini duyurdu.

Kurumsal tarafta ise İsviçre merkezli gıda ve içecek şirketi Nestle dün yılın 3. çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin satışları yıllık bazda yüzde 3,3 artış gösterirken Çin'deki satışlar zayıfladı. Şirket, maliyet azaltma programı kapsamında iki yıl içinde dünya çapında 16 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.

Bugün eylül ayına ilişkin Avro Bölgesi'nde tüketici enflasyonu verisinin takip edileceğini aktaran analistler, ABD'de devam eden IMF ve Dünya Bankasının yıllık toplantılarından gelecek haber akışının da izleneceğini kaydetti.

