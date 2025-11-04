Avrupa borsaları negatif seyrediyor

CANLI BORSA
Avrupa borsaları, bölgede ekonomik aktiviteye ilişkin devam eden belirsizliklerle negatif seyrediyor.

04 Kasım 2025 11:35

Avrupa piyasalarında saat 11.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 azalışla 568 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 9.648 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,4 değer kaybıyla 23.800 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,3 azalışla 8.001 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,3 kayıpla 42.673 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 1,6 değer kaybıyla 17.790 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD ekonomisine yönelik endişeler ile ABD ve Çin ticaret ilişkilerindeki risklerin sürmesiyle karışık bir seyir izliyor.

ABD ve Çin arasında, geçen hafta, Güney Kore'de gerçekleştirilen görüşmelerden olumlu sonuçlar çıkmasına karşın iki ülke arasındaki gerilimin tekrar artabileceğine dair endişeler devam ediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden faiz indirim sürecine ilişkin gelen mesajlar da piyasalardaki belirsizliklerin artmasına neden oluyor.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edildiğini söyledi.

