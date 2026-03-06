Avrupa borsaları savaşa rağmen pozitif

Avrupa piyasalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 607 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 23.945 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 primle 10.454 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,4 artışla 8.081 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 kazançla 17.340 puan seviyesinde bulunurken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 44.865 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının enerji tedarikine yönelik risk ve maliyetleri artırmasıyla karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilim, küresel risk algısını yüksek tutarken, çatışmaların uzayabileceği ve yükselen enerji maliyetlerinin küresel enflasyonu tekrar güçlendirebileceği endişesi artıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, İran yönetiminin pes edeceğini savunarak, daha sonra Küba'nın da düşeceğini ileri sürdü. ABD'nin Küba'nın komünist yönetimi ile temas halinde olduğunu kaydeden Trump, "Yardıma ihtiyaçları var. Küba ile görüşüyoruz." dedi.

Trump, İran'ın yeni liderinin belirlenmesinde etki sahibi olacağını belirterek, "İran'ı nükleer silahlar olmadan güzel bir şekilde inşa edebilecek birinin başa gelmesini sağlamak için halk ve rejimle birlikte çalışacağız." diye konuştu.

LAGARDE, ECB BELİRSİZLİK ÇAĞINDA ESNEKLİĞİNİ KORUYACAK

Christine Lagarde, Orta Doğu'daki çatışmaların ardından bankanın para politikasında esnekliğini koruyacağını ve kararların toplantıdan toplantıya güncel verilerle değerlendirileceğini belirterek, bu yaklaşımın ECB'yi mevcut şokları izlemek ve etkilerini anlamak için güçlü bir konuma getirdiğini vurguladı.

Küresel ekonominin ölçülebilir risk döneminden gerçek bir belirsizlik dönemine geçtiğini vurgulayan Lagarde, geçmişteki istikrarlı koşullara göre oluşturulan makroekonomik modellerin artık yeterli olmadığını söyledi.

Lagarde, ECB'nin stratejisini senaryo analizleri ve esneklik üzerine kurguladığını kaydederek, 1920'li yıllarda içten yanmalı motor ve elektrik gibi genel amaçlı teknolojilerin oluşturduğu iyimserliğin, uluslararası sistemdeki parçalanma nedeniyle Büyük Buhran ile sonuçlandığını hatırlattı.

Günümüzde de benzer bir tablonun yaşandığına dikkati çeken Lagarde, "Piyasalar teknolojik kazanımları, dünya parçalanmıyormuş gibi fiyatlıyor. Politika yapıcılar ise ticaret sisteminin bölünmesine, sanki bu durum büyümeyi kısıtlamayacakmış gibi izin veriyor. Bu iki gücün etkileşimini doğru yönetemezsek, geçmişteki hataları tekrarlama riskiyle karşı karşıyayız." uyarısında bulundu.

Rus gazının kesilmesi veya Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanması gibi uç senaryoların artık politika yapım sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Lagarde, Mart 2022'de yayımladıkları ve gerçekleşen enflasyona çok yakın sonuçlar veren olumsuz senaryo örneğini anımsattı.

ECB Başkanı Lagarde, jeopolitik parçalanmanın küresel hasılayı 10 yıl içinde yüzde 7 (Almanya ve Japonya ekonomilerinin toplamı kadar) azaltabileceğine işaret ederek, "İçe kapanma güdüsü doğaldır ancak bu durum ekonomilerimizin en çok ihtiyaç duyduğu kazanımları kesecek ve durumu herkes için daha da kötüleştirecektir." yorumunu yaptı.

Analistler, günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin izleneceğini belirterek, Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de ise tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini kaydetti.