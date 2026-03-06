BofA uyardı: Avrupa ve Japonya borsaları risk altında

Bank of America stratejisti Michael Hartnett'e göre yatırımcılar bu süreçte petrol ve ABD dolarına yönelerek enerji hisselerine daha az maruz kalan petrol ithalatçısı ekonomilerden uzaklaşabilir. Bu durumun özellikle Güney Kore, Japonya ve Avrupa piyasaları üzerinde baskı oluşturabileceği ifade ediliyor.

Stratejist, çatışmanın uzaması halinde yatırımcıların "savaşın kazananı" olarak görülen varlıklara yönelme eğilimi gösterebileceğini belirtti. Bu senaryoda ABD merkezli teknoloji şirketleri ile küresel savunma sanayii hisselerinin öne çıkabileceği değerlendiriliyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılar başlatmasının ardından ve çatışmanın yayılma riskinin artmasıyla birlikte söz konusu etkinin piyasalarda görülmeye başladığı belirtiliyor. Avrupa borsaları, geçen yıl nisan ayındaki tarife kaynaklı dalgalanmadan bu yana en kötü haftalık performansına doğru ilerlerken Japonya'da da benzer bir tablo oluştu.

Japonya'nın gösterge endeksi olan Nikkei 225 değer kaybederken, Güney Kore piyasalarında ise sert dalgalanmalar dikkat çekti. KOSPI endeksi aynı hafta içinde hem rekor sayılabilecek bir düşüş hem de 2008'den bu yana en güçlü yükselişlerden birini kaydetti.

Savaşın yedinci gününe girildiği süreçte yatırımcıların odağında enerji sevkiyatları açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı yer alıyor. Bölgedeki petrol akışının neredeyse tamamen durma noktasına gelmesi küresel piyasalar için önemli bir risk olarak değerlendiriliyor.

Hartnett, çatışmanın daha da tırmanması durumunda ABD'nin petrol arzını güvence altına almak amacıyla daha kapsamlı bir adım atabileceğini ifade etti. Bu hamlenin aynı zamanda ABD'nin yapay zekâ alanındaki üstünlüğünü destekleyecek enerji arzını korumaya yönelik olabileceği de belirtiliyor.

Öte yandan bu gelişmeler Hartnett'in uzun süredir savunduğu "ABD dışı varlıklara yönelme" stratejisini de riske atıyor. Stratejist 2024'ün sonlarından bu yana uluslararası hisseleri tercih ederken, bu dönemde S&P 500 yaklaşık yüzde 15 yükselirken MSCI ACWI ex-US endeksi yaklaşık yüzde 33 artış kaydetti.