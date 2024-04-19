CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,98 düşüşle 9.431,16 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 19 Nisan 2024 10:05

Son Güncelleme Tarihi 19 Nisan 2024 10:05

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 93,42 puan ve yüzde 0,98 değer kaybederek 9.431,16 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,65 ve holding endeksi yüzde 1,22 azalış kaydetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken en çok kaybettiren yüzde 2,67 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Dün, dar bantta hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 azalışla 9.524,59 puanla tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, İsrail ile İran arasındaki gerilimin daha da artabileceği endişesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün Amerikan medyasının ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde, İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediği bildirildi. İran basını da, İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurdu.

Dünya genelinde halihazırda enflasyonla mücadelede önemli bir mesafe kat edilmesi gerekirken, Orta Doğu'daki tansiyonun emtia fiyatlarındaki oynaklığı artırarak enflasyonist baskıyı desteklemesinden korkuluyor. Bununla birlikte, İsrail ile İran arasındaki tansiyonun daha da yükselmesinin merkez bankalarının atacağı adımları etkileyebileceği endişeleri de fiyatlamaları zorlaştıran bir başka unsur olarak görülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ile haftalık para ve banka istatistikleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.700 seviyelerinin direnç, 9.500 ve 9.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Citi bakır fiyatında rallinin devam etmesini bekliyor Citi bakır fiyatında rallinin devam etmesini bekliyor 19 Nisan 2024 08:36
ABD’de işsizlik maaşı başvurularının sayısı değişmedi ABD'de işsizlik maaşı başvurularının sayısı değişmedi 18 Nisan 2024 17:26
Bundesbank: Enflasyon mayısta yüzde 3 civarına yükselebilir Bundesbank: Enflasyon mayısta yüzde 3 civarına yükselebilir 18 Nisan 2024 17:08
ABD’de sektörel genişleme nisanda sürdü ABD'de sektörel genişleme nisanda sürdü 18 Nisan 2024 16:55
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı 18 Nisan 2024 16:31
ABD’nin doğal gaz ihracatının artması bekleniyor ABD'nin doğal gaz ihracatının artması bekleniyor 18 Nisan 2024 16:28
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 12 trilyon 897,2 milyar lira oldu Bankacılık sektörünün kredi hacmi 12 trilyon 897,2 milyar lira oldu 18 Nisan 2024 16:22
AB ülkelerine Rusya’dan gelen gaz arttı AB ülkelerine Rusya'dan gelen gaz arttı 18 Nisan 2024 13:02
Euro Bölgesi’nde inşaat üretimi yükseldi Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi yükseldi 18 Nisan 2024 12:39
BAE ile Kosta Rika kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması imzaladı BAE ile Kosta Rika kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması imzaladı 18 Nisan 2024 12:34
Yerli yatırımcının pay senedi varlıkları 3,2 trilyon lirayı aştı Yerli yatırımcının pay senedi varlıkları 3,2 trilyon lirayı aştı 18 Nisan 2024 12:26
Altın ibresini yukarı kırdı! Altın gram fiyatı 2500 TL’ye yöneldi: İslam Memiş’in bu tahmini çok konuşulur Altın ibresini yukarı kırdı! Altın gram fiyatı 2500 TL'ye yöneldi: İslam Memiş'in bu tahmini çok konuşulur 18 Nisan 2024 12:07
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.008,01
%0,8011
ALTIN
997,11
%-0,2886
EURO
996,01
%-0,399
DOLAR
992,95
%-0,7046
BORSA
1.290,54
%29,0537
ALTIN
1.103,13
%10,3129
EURO
1.121,29
%12,1285
DOLAR
963,65
%-3,6346
BORSA
1.367,07
%36,7073
ALTIN
1.130,93
%13,0933
EURO
1.132,24
%13,224
DOLAR
1.084,81
%8,4809
BORSA
2.309,63
%130,9628
ALTIN
1.747,60
%74,7597
EURO
1.734,83
%73,483
DOLAR
1.884,45
%88,4448
BORSA
BİST En Aktif Hisseler