CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 düşüşle 11.049,93 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 04 Kasım 2025 10:12

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 değer kazanarak 11.060,39 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,45 puan ve yüzde 0,09 azalışla 11.049,93 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi yüzde 0,01 düştü.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,12 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,97 ile turizm oldu.

Küresel piyasalar, ABD ekonomisine yönelik endişeler ile ABD ve Çin ticaret ilişkilerindeki risklerin sürmesiyle karışık bir seyir izliyor.

ABD ve Çin arasında, geçen hafta, Güney Kore'de gerçekleşen görüşmelerden olumlu sonuçlar çıkmasına karşın, iki ülke arasındaki gerilimin tekrar artabileceğine dair endişeler devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden faiz indirim sürecine ilişkin gelen mesajlar da piyasalardaki belirsizliklerin artmasına neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) aylık fiyat gelişmeleri raporu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini kaydetti.

ABD'de federal hükümetin kapalı olması sebebiyle bugün resmi kurumlara ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 puanın destek,11.200 ve 11.300 seviyeleri direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 31 Ekim 2025 16:41
Nvidia, Güney Kore ile yapay zeka alanında işbirliğine gidiyor Nvidia, Güney Kore ile yapay zeka alanında işbirliğine gidiyor 31 Ekim 2025 14:45
AB’de vergilerin GSYH’ye oranı arttı AB'de vergilerin GSYH'ye oranı arttı 31 Ekim 2025 14:04
Avro Bölgesi’nin ekim enflasyonu belli oldu Avro Bölgesi'nin ekim enflasyonu belli oldu 31 Ekim 2025 13:55
Çin Devlet Başkanı Şi’den APEC ülkelerine çağrı: Ekonomide açık ve kapsayıcı olun Çin Devlet Başkanı Şi'den APEC ülkelerine çağrı: Ekonomide açık ve kapsayıcı olun 31 Ekim 2025 11:27
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 31 Ekim 2025 10:03
Brent petrolün varili 63,96 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 63,96 dolardan işlem görüyor 31 Ekim 2025 09:50
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 31 Ekim 2025 09:38
Küresel piyasalar FED ve teknoloji bilançolarıyla geriledi Küresel piyasalar FED ve teknoloji bilançolarıyla geriledi 31 Ekim 2025 09:17
Tokyo’da tüketici fiyatları beklentilerin üzerinde kaydedildi Tokyo'da tüketici fiyatları beklentilerin üzerinde kaydedildi 31 Ekim 2025 08:41
Trump’tan Asya turu değerlendirmesi: Anlaşmalar ekonomiyi güçlendirdi Trump’tan Asya turu değerlendirmesi: Anlaşmalar ekonomiyi güçlendirdi 31 Ekim 2025 08:37
Çin’de imalat faaliyeti ekimde daraldı Çin’de imalat faaliyeti ekimde daraldı 31 Ekim 2025 08:23
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler