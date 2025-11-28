CANLI BORSA
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 düşüşle 10.934,43 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 28 Kasım 2025 10:37

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazanarak 10.945,49 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,05 puan ve yüzde 0,10 azalışla 10.934,43 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,21 geriledi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,36 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,34 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralıkta faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin desteklediği iyimserliğe karşın Asya tarafında Japonya'da makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve Çin'de emlak sektöründeki sıkıntıların derinleşmesi risk iştahını sınırlıyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Finansal İstikrar Raporu, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ve işsizlik oranının, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve işsizlik oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.100 ve 11.200 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

