CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 10.487,41 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 21 Ekim 2025 10:04

Son Güncelleme Tarihi 21 Ekim 2025 10:05

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,70 değer kazanarak 10.484,39 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,02 puan ve yüzde 0,03 artışla 10.487,41 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,10 artarken, holding endeksi yüzde 0,05 düştü.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,81 ile metal eşya makina olurken, en fazla gerileyen ise yüzde 1,48 ile turizm oldu.

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin azalmasıyla pozitif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek, konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 17 Ekim 2025 10:02
Brent petrolün varili 60,66 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 60,66 dolardan işlem görüyor 17 Ekim 2025 09:42
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 17 Ekim 2025 09:31
ABD’nin ticari ham petrol stokları arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı 17 Ekim 2025 09:20
Küresel piyasalar, bankacılık endişeleriyle geri çekiliyor Küresel piyasalar, bankacılık endişeleriyle geri çekiliyor 17 Ekim 2025 09:18
New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı 16 Ekim 2025 17:00
Avrupa’da kişi başı gıda israfı 130 kilograma ulaştı Avrupa'da kişi başı gıda israfı 130 kilograma ulaştı 16 Ekim 2025 15:21
Avrupa Birliği ağustosta dış ticaret açığı verdi Avrupa Birliği ağustosta dış ticaret açığı verdi 16 Ekim 2025 14:44
Rusya: Hindistan’ın petrol alımında resmi açıklamalarını baz alıyoruz Rusya: Hindistan'ın petrol alımında resmi açıklamalarını baz alıyoruz 16 Ekim 2025 14:18
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 16 Ekim 2025 13:15
ABD ve Japonya’dan stratejik yatırım ve enerji görüşmesi: G7 ve Rusya gündemde ABD ve Japonya’dan stratejik yatırım ve enerji görüşmesi: G7 ve Rusya gündemde 16 Ekim 2025 11:20
AB’de 47 milyon kişi soğukla mücadele ediyor: Enerji krizi sosyal eşitsizliği derinleştiriyor AB'de 47 milyon kişi soğukla mücadele ediyor: Enerji krizi sosyal eşitsizliği derinleştiriyor 16 Ekim 2025 11:10
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler