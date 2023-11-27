CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,86 yükselişle 8.028,79 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 27 Kasım 2023 10:08

Son Güncelleme Tarihi 27 Kasım 2023 10:08

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 68,84 puan artışla yüzde 0,86 değer kazanarak 8.028,79 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,79 ve holding endeksi yüzde 0,62 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 1,10 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kazancıyla 7.959,95 puandan tamamladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik güçlü beklentilere karşın yeni haftada Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin kötü gelmesi, piyasalarda Fed kaynaklı iyimserliği azalttı.

Analistler, bu hafta yurt içinde büyüme verisinin yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powel'ın yapacağı açıklamalar ile ABD'de açıklanacak büyüme verisinin piyasaların odak noktasında olacağını belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarıyla ABD'de inşaat izinleri, yeni konut başlangıçları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirten analistler, BIST 100 endeksinde 7.850 ve 7.800 seviyelerinin destek, 8.060 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Almanya’da iş dünyasının güveni yükseldi Almanya'da iş dünyasının güveni yükseldi 24 Kasım 2023 14:43
Küresel piyasalarda temkinli duruş devam ediyor Küresel piyasalarda temkinli duruş devam ediyor 24 Kasım 2023 09:27
Japonya’da çekirdek enflasyon kısmi arttı Japonya'da çekirdek enflasyon kısmi arttı 24 Kasım 2023 09:07
İngiltere’de tüketici güven endeksi arttı İngiltere'de tüketici güven endeksi arttı 24 Kasım 2023 09:02
ECB üyesinden faiz sinyali ECB üyesinden faiz sinyali 24 Kasım 2023 08:57
Petrol fiyatlarında ’belirsizlik’ etkisi sürüyor Petrol fiyatlarında 'belirsizlik' etkisi sürüyor 24 Kasım 2023 08:53
Malezya’da enflasyon son iki yılın en düşüğünde Malezya'da enflasyon son iki yılın en düşüğünde 24 Kasım 2023 08:49
BoE ekonomistinden enflasyonla mücadele mesajı BoE ekonomistinden enflasyonla mücadele mesajı 24 Kasım 2023 08:46
Merkez Bankası rezervleri 9 yılın zirvesinde! Merkez Bankası rezervleri 9 yılın zirvesinde! 23 Kasım 2023 15:20
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 24 Kasım 2023 13:10
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 24 Kasım 2023 10:06
Yabancılar 119,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı Yabancılar 119,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı 23 Kasım 2023 15:15
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.005,29
%0,5288
ALTIN
1.002,55
%0,2546
EURO
1.000,69
%0,0693
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
999,64
%-0,0361
ALTIN
1.002,23
%0,2227
EURO
1.000,35
%0,0347
DOLAR
1.023,04
%2,304
BORSA
1.014,45
%1,4447
ALTIN
1.055,28
%5,5276
EURO
1.023,04
%2,3041
DOLAR
1.027,04
%2,7039
BORSA
1.773,04
%77,3039
ALTIN
1.617,87
%61,7874
EURO
1.546,62
%54,6624
DOLAR
1.639,82
%63,982
BORSA
BİST En Aktif Hisseler