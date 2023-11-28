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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 yükselişle 8.115,99 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,31 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,06 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,79 ile elektrik, en çok kaybettiren yüzde 0,92 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Oluşturma Tarihi 28 Kasım 2023 10:16

Son Güncelleme Tarihi 28 Kasım 2023 10:16

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,80 puan artışla yüzde 0,11 değer kazanarak 8.115,99 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,06 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,79 ile elektrik, en çok kaybettiren yüzde 0,92 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,85 artışla 8.107,19 puandan tamamladı.

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiğine yönelik fiyatlamaların güçlenmeye devam etmesine karşın, gelecek dönemde nasıl bir yol haritası izleneceğine ilişkin belirsizliklerle negatif seyrediyor.

Fed'in gelecek yıl hazirandan itibaren politika faizini indirmeye başlayabileceğine yönelik öngörülerin öne çıkması tahvil piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenmesine neden olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,40'ta dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da tüketici güven endeksi ile ABD'de konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve CB tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.380 seviyelerinin direnç, 8.100 ve 8.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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