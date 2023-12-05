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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 yükselişle 8.094,73 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 05 Aralık 2023 10:17

Son Güncelleme Tarihi 05 Aralık 2023 10:17

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,49 puan artışla ve yüzde 0,09 değer kazanarak 8.094,73 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,18 azalırken, holding endeksi yüzde 0,24 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 2,43 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kazancıyla 8.087,24 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), gelecek yıl beklendiği kadar güvercin olmayabileceğine ilişkin endişelerle negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri öncesinde temkinli seyrin öne çıktığını aktaran analistler, söz konusu verilerin ABD'de ekonomik gidişata ilişkin sinyal verebileceği ve para politikasının yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Öte yandan, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye'de elektrik iletim alanında 750 milyon doları bulabilecek yeni bir finansman operasyonu hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI ile ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.170 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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