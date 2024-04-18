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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 yükselişle 9.564,85 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 18 Nisan 2024 10:10

Son Güncelleme Tarihi 18 Nisan 2024 10:10

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,38 puan ve yüzde 0,36 değer kazanarak 9.564,85 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,37 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,93 ile taş toprak olurken, tek kaybettiren yüzde 1,47 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,18 değer kaybıyla 9.530,47 puanla tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini belirterek, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Dün, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, piyasaların ve yatırımcıların genel olarak enflasyonun düşeceği ve Orta Vadeli Program'ın (OVP) sonuç vereceğine inanmaya başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yatırımcıların Türkiye'ye bakış açısı geçen seneye göre değişti. Geçen yıl yatırımcıların ortodoks politikalardan geri adım atılması, programın uygulanmaması ihtimali konusunda şüpheleri vardı. Bu yıl bu konuda neredeyse hiç soru gelmedi. Yani artık programın sürekliliğine dair soru gelmiyor, sorular daha çok programın detaylarına ilişkin oluyor."

Analistler, bugün yurt içinde konut satış ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ve ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.700 seviyelerinin direnç, 9.500 ve 9.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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