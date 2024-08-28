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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 yükselişle 9.757,77 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 28 Ağustos 2024 10:02

Son Güncelleme Tarihi 28 Ağustos 2024 10:02

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,02 puan ve yüzde 0,09 artışla 9.757,77 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi yüzde 0,2 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,61 ile sigorta, en çok gerileyen yüzde 1,49 ile spor oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,91 kazancıyla 9.748,25 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, yoğun veri gündemi öncesinde yatırımcıların temkinli davranmaya devam etmesi varlık fiyatlarının yön bulmasını zorlaştırıyor.

Analistler, çip şirketi Nvidia'nın bugün açıklanacak bilançosunun beklendiğini ifade ederek, yarınki büyüme verileri ile cuma günkü kişisel tüketim harcamalarının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde temmuz ayı dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.650 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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