CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,68 yükselişle 11.082,14 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 08 Aralık 2025 10:01

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 değer kazanarak 11.007,37 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 74,77 puan ve yüzde 0,68 artışla 11.082,14 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,10, holding endeksi yüzde 0,46 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,24 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasından (Fed) faiz indirim beklentilerine karşın, Fed yetkililerinden "şahin" açıklamalar gelebileceğine yönelik öngörülerle haftaya karışık seyirle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Avro Bölgesinde yatırımcı güveni, Almanya'da sanayi üretimi, ABD'de tüketici enflasyon beklentilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 05 Aralık 2025 09:12
Kevin Hassett’ten Fed için faiz tahmini Kevin Hassett'ten Fed için faiz tahmini 05 Aralık 2025 09:09
Fitch’ten Türk bankacılığına 2026 için temkinli bakış: Görünüm ’nötr’ Fitch'ten Türk bankacılığına 2026 için temkinli bakış: Görünüm 'nötr' 05 Aralık 2025 07:59
ABD’den Lukoil’in Rusya dışındaki benzin istasyonlarına geçici yaptırım muafiyeti ABD'den Lukoil'in Rusya dışındaki benzin istasyonlarına geçici yaptırım muafiyeti 05 Aralık 2025 07:55
ABD’de işten çıkarma sayısı 2020’den bu yana en yüksek seviyede! ABD’de işten çıkarma sayısı 2020'den bu yana en yüksek seviyede! 05 Aralık 2025 07:52
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 04 Aralık 2025 16:55
BofA Avrupalı üç otomotiv devi için tahminlerini revize etti BofA Avrupalı üç otomotiv devi için tahminlerini revize etti 04 Aralık 2025 16:23
Macaristan’da asgari ücret 2026 zammı belli oldu! En az maaş 1.000 dolar olacak Macaristan'da asgari ücret 2026 zammı belli oldu! En az maaş 1.000 dolar olacak 04 Aralık 2025 16:07
Goldman Sachs’dan bakır tahmini: Rekor seviye kalıcı değil Goldman Sachs'dan bakır tahmini: Rekor seviye kalıcı değil 04 Aralık 2025 13:42
Almanya’da iş dünyasının güveni yerinde sayıyor Almanya'da iş dünyasının güveni yerinde sayıyor 04 Aralık 2025 13:36
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 04 Aralık 2025 13:32
Brent petrolün varili 62,82 dolar Brent petrolün varili 62,82 dolar 04 Aralık 2025 10:47
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler