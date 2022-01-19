Borsa günü yükselişle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 5,64 ve holding endeksi yüzde 2,69 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek kaybettiren yüzde 2,68 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 62,24 puan artarken, toplam işlem hacmi 44,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim nedeniyle küresel piyasalarda risk algısının yükseldiğini ve konuyla ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Bugün İngiltere ve Almanya'da açıklanan enflasyon verilerinin fiyatlardaki yükseliş eğiliminin sürdüğüne işaret etmesinin ardından tahvil faizlerindeki artış dikkati çekiyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 9 Ocak 2020'den bu yana ilk kez yüzde 1,90'ı gördü.