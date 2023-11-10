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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 değer kaybederek 7.806,44 puana indi.

Oluşturma Tarihi 10 Kasım 2023 13:39

Son Güncelleme Tarihi 10 Kasım 2023 13:39

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,03 puan azalışla 7.806,44 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 33,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,57 ve holding endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,57 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,67 ile sigorta oldu.

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 4 artış gösterdi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarındaki tonun öngörülenden daha "şahin" olmasıyla negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede gerektiği kadar adım atılıp atılmadığının sorgulanmaya devam edildiğini belirten analistler, varlık fiyatlarında da oynaklığın güçlü kalmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Fed Başkanı Powell, dün yaptığı açıklamada, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna ulaşıldığından emin olmadıklarını belirterek, gerekmesi halinde para politikasını daha da sıkılaştırmakta tereddüt etmeyeceklerini söyledi.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verisinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.800 ve 7.750 puanın destek, 7.950 ve 8.020 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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