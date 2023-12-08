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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 değer kaybederek 7.948,24 puana indi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,66 ile gıda içecek, en çok gerileyen ise yüzde 1,24 ile madencilik oldu.

Oluşturma Tarihi 08 Aralık 2023 13:26

Son Güncelleme Tarihi 08 Aralık 2023 13:26

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 30,58 puan azalışla 7.948,24 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 32,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,04, holding endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.

EN ÇOK KAZANDIRAN ENDEKS GIDA İÇECEK OLDU

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,66 ile gıda içecek, en çok gerileyen ise yüzde 1,24 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel piyasalarda, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri öncesinde karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, söz konusu verilerin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini söyledi.

Dün açıklanan verilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 1 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 656 milyon dolar artışla 140 milyar 149 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB'nin Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri verilerine göre de yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 376,4 milyon dolarla 23 Haziran haftasından bu yana en güçlü hisse senedi alımını gerçekleştirdi. Böylece, yabancılar son 5 haftada yaklaşık 803,6 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirmiş oldu.

Ayrıca, bugün, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Temmuzda 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız, çalışmalarımız devam ediyor. Yatırım taahhütlü avans kredileriyle cari dengeye katkı verecek ve etkileri döviz kuru ve fiyat istikrarında hissedilecek alanlarda üretim artışı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Analistler, öğleden sonra ABD'de istihdam raporunun yanı sıra Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 7.800 puanın destek, 8.000 ve 8.100 seviyelerinin direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

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