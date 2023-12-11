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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,30 değer kaybederek 8.089,58 puana indi.

Oluşturma Tarihi 11 Aralık 2023 13:17

Son Güncelleme Tarihi 11 Aralık 2023 13:17

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 106,44 puan azalışla 8.089,58 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 12,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi yüzde 1,38 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 3,51 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararları öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini ifade ederek, yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun da yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı ekimde yüzde 8,5 ile Kasım 2012'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Sanayi üretim endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,4 azalırken yıllık bazda yüzde 1,1 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre ise Türkiye'nin cari işlemler hesabında ekimde 186 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 5 milyar 67 milyon dolarlık fazla oluştu.

Günün geri kalanında veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.760 ve 7.600 puanın destek, 7.910 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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