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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 değer kaybederek 9.340,12 puana geriledi.

Oluşturma Tarihi 26 Şubat 2024 13:29

Son Güncelleme Tarihi 26 Şubat 2024 13:29

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 34,08 puan azalışıyla 9.340,12 puana düştü. Toplam işlem hacmi 69,2 milyar lira olarak belirlendi.

Bankacılık endeksi yüzde 2,43, holding endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,76 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,43 ile bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, geçen hafta Nvidia'nın son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklamasıyla artan risk iştahının, yerini temkinli bir seyre bıraktığını belirterek, söz konusu seyrin yurt içi piyasalarda da etkili olduğunu söyledi.

Günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.550 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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