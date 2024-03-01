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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,3 değer kaybederek 9.166,03 puana geriledi.

Oluşturma Tarihi 01 Mart 2024 13:45

Son Güncelleme Tarihi 01 Mart 2024 13:45

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 27,66 puan azalışla 9.166,03 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 48,7 milyar lira olarak belirlendi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,84, holding endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,96 ile tekstil deri, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,04 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yavaşlamanın devam ettiğine işaret eden verilerin ardından risk iştahının arttığını ifade ederek, yurt içi piyasaların negatif ayrıştığını söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde öncü enflasyon ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin de takip edileceğini belirten analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.060 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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