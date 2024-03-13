CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,37 değer kaybederek 8.944,81 puana indi.

Oluşturma Tarihi 13 Mart 2024 13:42

Son Güncelleme Tarihi 13 Mart 2024 13:42

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 124,22 puan azalışla 8.944,81 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 38,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,77, holding endeksi yüzde 1,22 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,66 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentilerin değişiklik göstermemesinin risk iştahını canlı tuttuğunu belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 seviyesinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Wolfe Research: Fed ABD ekonomisinin ısınmasına izin vermeye istekli Wolfe Research: Fed ABD ekonomisinin ısınmasına izin vermeye istekli 13 Mart 2024 08:54
Çin’in tüketim malları üreticileri daha fazla destekten yararlanabilir Çin'in tüketim malları üreticileri daha fazla destekten yararlanabilir 13 Mart 2024 08:52
ECB üyesi Wunsch: Faiz indirimi için harekete geçilmeli ECB üyesi Wunsch: Faiz indirimi için harekete geçilmeli 13 Mart 2024 08:51
ABD’de federal bütçe milyarlarca dolar açık verdi ABD'de federal bütçe milyarlarca dolar açık verdi 13 Mart 2024 08:47
ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması 13 Mart 2024 08:45
API petrol stokları beklentilerin aksine geriledi API petrol stokları beklentilerin aksine geriledi 13 Mart 2024 08:42
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor 13 Mart 2024 09:15
OPEC’in petrol üretimi artış gösterdi OPEC'in petrol üretimi artış gösterdi 12 Mart 2024 16:29
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 13 Mart 2024 10:01
ABD enflasyon verisi beklentilerin üzerinde geldi ABD enflasyon verisi beklentilerin üzerinde geldi 12 Mart 2024 15:37
İngiltere’de işsizlik sabit kaldı İngiltere'de işsizlik sabit kaldı 12 Mart 2024 13:39
Boeing, Türkiye’de yeni işbirliklerine odaklanıyor Boeing, Türkiye'de yeni işbirliklerine odaklanıyor 12 Mart 2024 12:35
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.001,90
%0,1897
ALTIN
997,19
%-0,2809
EURO
995,42
%-0,4577
DOLAR
990,95
%-0,9053
BORSA
1.148,93
%14,8925
ALTIN
1.133,46
%13,3461
EURO
1.127,16
%12,716
DOLAR
1.014,27
%1,4267
BORSA
1.217,06
%21,7063
ALTIN
1.162,03
%16,2029
EURO
1.138,17
%13,8172
DOLAR
979,55
%-2,0453
BORSA
2.056,19
%105,6191
ALTIN
1.795,65
%79,565
EURO
1.743,92
%74,3919
DOLAR
1.669,02
%66,9018
BORSA
BİST En Aktif Hisseler