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Brent petrolde Çin etkisi

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkeleri ABD ve Çin'de talep endişelerinin hafiflemesi sonrasında Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,85 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 09 Mayıs 2024 10:20

Son Güncelleme Tarihi 09 Mayıs 2024 10:20

Dün 83,82 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.54 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,32 artışla 83,85 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,35 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkeleri ABD ve Çin'de talep endişelerinin hafiflemesi etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 400 bin varil azaldığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 430 bin varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu düşüş, ülkede bir süredir devam eden talep endişelerini hafifletti.

ORTA DOĞU'DA ATEŞKES İHTİMALİ FİYATLARDAKİ YÜKSELİŞİ SINIRLIYOR

Çin'de açıklanan verilere göre de ülkede ihracat yüzde 1,5 ile beklentiler dahilinde, ithalat ise yüzde 8,4 ile öngörülerin üzerinde arttı. Uzmanlar, ithalat rakamlarının ülkede harcamaların yavaş yavaş da olsa artmaya başlamış olabileceğine işaret ettiğini ifade ediyor.

Öte yandan, büyük petrol üreticilerinin ve ticaret yollarının bulunduğu Orta Doğu'da ateşkes ihtimali fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.

Mısır'ın Al-Qahera News televizyon kanalında adı açıklanmayan üst düzey Mısırlı bir kaynağa dayandırılan haberde, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması amacıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülen görüşmelerde tartışmalı noktalarda "somut ilerleme" kaydedildiği belirtildi.

Devam eden müzakerelere Katar, ABD ve Hamas heyetlerinin katıldığına işaret edilen haberde, İsrail heyetinin ise müzakerelerde olduğuna dair bilgi verilmedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinde rol alan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile bir araya gelmişti.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, önceki gün de Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 84,48 ile 86,58 dolar aralığının direnç, 82,38 ile 80,28 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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