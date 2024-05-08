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Haberler Fotohaber EMEKLİYE ZAM 2024 SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur kök maaş hesabı değişti! En düşük emekli maaşı için en güçlü formül
Giriş Tarihi: 08.05.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 12:00

EMEKLİYE ZAM 2024 SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur kök maaş hesabı değişti! En düşük emekli maaşı için en güçlü formül

Son dakika haberi: Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi olmak üzere 16 milyon vatandaşı ilgilendiren düzenleme Temmuz ayında yapılacak. Emekli zammı için Merkez Bankası'nın yayımladığı anket sonuçları ve Nisan ayı enflasyon rakamlarına göre en güçlü hesap belli oldu. Öte yandan kök maaş zammı ile SSK, Bağ-Kur emeklisi yüzde 4 ek ödeme alıyor. İşte kuruşu kuruşuna emekli maaşı hesapları...

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EMEKLİYE ZAM 2024 SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur kök maaş hesabı değişti! En düşük emekli maaşı için en güçlü formül

Son dakika haberleri: Emekliye zam düzenlemesi Temmuz ayında yapılacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin maaş artışları enflasyon rakamlarına göre değerlendirilecek. Ocak döneminde 10 bin TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşı da artırılacak.

EMEKLİYE ZAM 2024 SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur kök maaş hesabı değişti! En düşük emekli maaşı için en güçlü formül

OCAK KÖK MAAŞ ZAMMI YÜZDE 49,25 OLARAK BELİRLENDİ

SSK, Bağ-Kur emekli zammı Ocak 2024 döneminde yüzde 37,57'den yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25'e yükseltilerek memur zammı ile eşitlendi. En düşük emekli maaşı da 10 bin TL olarak belirlendi.

Bu dönemde en düşük memur emeklisi maaşı da 14 bin 740 TL oldu.

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EMEKLİYE ZAM 2024 SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur kök maaş hesabı değişti! En düşük emekli maaşı için en güçlü formül

EMEKLİ ZAMMI 6 AYDA BİR BELİRLENİYOR

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi zammı her yıl 2 kez Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere belirleniyor. 6 aylık enflasyon rakamları doğrudan SSK, Bağ-Kur emekli zammı olurken, son dönemde bu rakamlara ilaveten refah payı verilmesi dikkat çekiyor.

EMEKLİYE ZAM 2024 SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur kök maaş hesabı değişti! En düşük emekli maaşı için en güçlü formül

Memur emeklisi de enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı alıyor. Enflasyon farkı burada bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon rakamını ifade ediyor. Bu rakama ilave yeni toplu sözleşme zammı ilave edilerek memur zammı belirleniyor. Ocak ayında toplu sözleşme zammı yüzde 15 olarak uygulandı. Temmuz döneminde bu rakam yüzde 10 olacak.

EMEKLİYE ZAM 2024 SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur kök maaş hesabı değişti! En düşük emekli maaşı için en güçlü formül

EMEKLİ REFAH PAYI MASADA OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon rakamlarına göre emekli maaşlarının yeniden değerlendirileceğini açıkladı. Buna göre 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olması sonrası emekliler için refah payı masada olacak. Refah payı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi için Meclis düzenlemesi gerekiyor.

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