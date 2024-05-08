Giriş Tarihi: 08.05.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
12:00
EMEKLİYE ZAM 2024 SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur kök maaş hesabı değişti! En düşük emekli maaşı için en güçlü formül
Son dakika haberi: Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi olmak üzere 16 milyon vatandaşı ilgilendiren düzenleme Temmuz ayında yapılacak. Emekli zammı için Merkez Bankası'nın yayımladığı anket sonuçları ve Nisan ayı enflasyon rakamlarına göre en güçlü hesap belli oldu. Öte yandan kök maaş zammı ile SSK, Bağ-Kur emeklisi yüzde 4 ek ödeme alıyor. İşte kuruşu kuruşuna emekli maaşı hesapları...