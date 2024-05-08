EMEKLİYE ZAM 2024 SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur kök maaş hesabı değişti! En düşük emekli maaşı için en güçlü formül

OCAK KÖK MAAŞ ZAMMI YÜZDE 49,25 OLARAK BELİRLENDİ

SSK, Bağ-Kur emekli zammı Ocak 2024 döneminde yüzde 37,57'den yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25'e yükseltilerek memur zammı ile eşitlendi. En düşük emekli maaşı da 10 bin TL olarak belirlendi.

Bu dönemde en düşük memur emeklisi maaşı da 14 bin 740 TL oldu.