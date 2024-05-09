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Brezilya Merkez Bankası faiz indirimini sürdürüyor

Brezilya Merkez Bankası, faiz indirim sürecine 25 baz puan ile devam etti.

Oluşturma Tarihi 09 Mayıs 2024 09:07

Son Güncelleme Tarihi 09 Mayıs 2024 09:07

Brezilya Merkez Bankası(BCB), üst üste yedinci toplantısında da faiz indirimine devam etti; Ancak bu kez indirim önceki altı toplantıda olduğu gibi 50 baz puan değil, 25 baz puan oldu.

BCB'nin Para Politikası Komitesi COPOM, gösterge niteliğindeki borç verme faiz (Selic) oranını yüzde 10,75'ten yüzde 10,50'ye düşürdü. Piyasa beklentisi de faizin bu seviyede indirileceği yönündeydi.

Politika yapıcılar borçlanma maliyetlerini 2023 yılı Ağustos ayından bu yana 325 baz puan düşürmüş oldular.

BCB açıklamasında, enflasyonla mücadele sürecinin gelişimini, değerlendirilen senaryoları, risk dengesini ve geniş yelpazedeki mevcut bilgileri göz önünde bulundurarak, 25 baz puan indirime karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, para politikasının 2025'i de kapsayan ilgili dönemi boyunca enflasyonun hedef civarında bir seviyeye yakınlaşması stratejisi benimsendiği hatırlatılarak, "Fiyat istikrarını sağlama temel hedefinden taviz vermeden bu karar aynı zamanda ekonomik dalgalanmaların yumuşatılması ve tam istihdamın teşvik edilmesi anlamına da geliyor." denildi.

BCB'nin son haftalık anketine göre, ekonomistler Selic'in 2024 yılını yüzde 9,50 seviyesinde bitirmesini bekliyor. Ankette 2025 yılı sonu tahmini ise yüzde 9,00 seviyesinde oluştu.

Brezilya'da tüketici fiyat artış hızı son aylarda yatay bir seyir izliyor. En son Mart ayında enflasyon yüzde 3,93 olarak açıklandı. 2022 yılı Nisan ayında enflasyon yüzde 12,13 seviyesine kadar çıkmıştı.

BCB anketine göre, enflasyonun bu yılı yüzde 3,72 ile Bankanın yüzde 3,25 hedefinin üzerinde tamamlaması bekleniyor. Ankete katılan ekonomistler gelecek yıl sonu için yüzde 3,64 öngörüsünde bulundu.

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