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Cleveland Fed'in yeni başkanı belli oldu

Cleveland Fed, 30 Haziran'da emekli olacak olan Loretta Mester'in yerine kimin geçeceğini duyurdu.

Oluşturma Tarihi 30 Mayıs 2024 09:27

Son Güncelleme Tarihi 30 Mayıs 2024 09:27

Cleveland Fed, on yıllık başkanlığının ardından 30 Haziran'da emekliye ayrılacak olan Loretta Mester'in yerine gelecek ismi belirledi.

Cleveland Fed, yatırım bankası Goldman Sachs'ın eski yöneticilerinden Beth Hammack'ın 21 Ağustos'tan itibaren bir sonraki başkan olacağını duyurdu. 30 Haziran'dan 21 Ağustos'a kadarki dönemde geçici olarak Cleveland Fed Birinci Başkan Yardımcısı Mark S. Meder başkanlık görevini yürütecek.

"BANKANIN YETENEKLİ EKİBİNE LİDERLİK ETMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Hammack yaptığı açıklamada, "Tüm Amerikalıların refah fırsatına sahip olduğu güçlü ve istikrarlı bir ekonomiyi teşvik etme misyonumuzu yerine getirirken Dördüncü Bölge'ye ve ülkeye hizmet etmek büyük bir ayrıcalıktır. Her gün önemli misyonumuzu yerine getiren Bankanın yetenekli ekibine liderlik etmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

52 yaşındaki Hammack, 1993 yılından bu yılın başlarında görevinden ayrılana kadar Goldman Sachs'ta çalıştı. En son küresel finansın eş başkanıydı ve aynı zamanda küresel sayman olarak görev yaptı ve üst düzey ticaret rollerinde bulundu. Hammack 2010 yılında ortak olarak atandı.

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