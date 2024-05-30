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Fitch Çin'in emlak piyasasına desteğinin etkilerini değerlendirdi

Fitch Ratings, Çin'in emlak piyasasına desteği artırmaya yönelik son politikalarının etkilerini değerlendirdi.

Oluşturma Tarihi 30 Mayıs 2024 09:21

Son Güncelleme Tarihi 30 Mayıs 2024 09:21

Fitch Ratings, Çin'in emlak piyasasına desteği artırmaya yönelik son politikalarının bankalar, yerel yönetim finansman araçları (LGFV'ler), emlak geliştiricileri, yerel yönetimler ve devlet dahil olmak üzere çeşitli sektörler için kredi ölçümlerini etkileme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Fitch, "Emlak piyasasını desteklemeyi amaçlayan son hükümet önlemlerinin banka varlık kalitesini önemli ölçüde zayıflatmasını beklemiyoruz. Ancak, net faiz marjları üzerinde daha fazla baskı oluşturabilirler" dedi.

"ETKİNLİĞİ BELİRSİZLİĞİ KORUYOR"

Ortaya konan önlemler arasında mortgage faiz tabanlarının kaldırılması ve konut ihtiyat fonu kredileri için daha düşük bir oran yer aldığını, ayrıca, konut piyasasındaki stok fazlasını azaltmak amacıyla LGFV'lerin takas programlarına daha fazla dahil olmalarına yardımcı olmak için bir yeniden kredi verme programı başlattığını hatırlatan Fitch, "Bu tür politikaların envanterin mütevazı bir şekilde azaltılmasına yardımcı olabileceğine ve ilgili LGFV'lerin politika odaklı işlevlere daha fazla odaklanmasına izin verebileceğine inanıyoruz. Bununla birlikte, programın sermaye yoğun versiyonları bazı katılımcı LGFV'ler için kaldıracı artırabilir" değerlendirmesini yaptı.

Son politikaların üst kademe şehirlerdeki konut satışlarını istikrara kavuşturmaya yardımcı olabileceğini düşündüklerini anlatan Fitch, ancak bu politikaların emlak geliştiricileri üzerindeki genel etkisi gibi daha geniş çaplı ulusal etkinliği de belirsizliğini koruduğunu vurguladı.

Brüt taban alanı ile ölçülen yeni konut satışlarının 2024'ün ilk 4 ayında yıllık bazda %24 azaldığına dikkat çeken Fitch, "2024'te 2023'e kıyasla önemli bir düşüş öngörüyoruz" dedi.

Fitch, Çin'in maliye politikasının 2024 yılında bir miktar teşvik edici olmasını ve genel hükümet açığının GSYH'nin %7,1'ine ulaşmasını bekledikylerini de vurguladı.

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