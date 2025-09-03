Borsa günün ilk yarısında geriledi

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,62 değer kaybederek 10.700,81 puana indi.

Oluşturma Tarihi 03 Eylül 2025 13:20

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 176,72 puan ve yüzde 1,62 azalışla 10.700,81 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 75,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 6,07, holding endeksi ise yüzde 0,68 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok kazanan yüzde 3,32 ile spor, en fazla düşen bankacılık oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 2,04, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise yüzde 2,48 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,95, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,16 olarak kayıtlara geçti.

Küresel piyasalar, ABD ekonomisine ilişkin artan mali endişeler ve dünya genelinde ülke tahvillerindeki satış baskısının derinleşmesinin etkisiyle karışık bir seyir izlerken, BIST 100 endeksi yurt içinde açıklanan enflasyon verisinin ardından günün ilk yarısını bankacılık endeksi öncülüğünde negatif bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri ile Fed'in Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek, 10.800 ve 10.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

